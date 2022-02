Bif | Giuseppe Tornatore miglior regista per ‘Ennio’

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 febbraio 2022) BARI – La giuria dei critici cinematografici che fanno capo alla direzione artistica del Bif&st, il Bari International Film&Tv Festival, in programma nel capoluogo pugliese dal 25 marzo al 2 aprile, ha assegnato i primi riconoscimenti ai film italiani usciti fra settembre e febbraio. Il premio Mario Monicelli per ilè andato aper Ennio; il premio Franco Cristaldi per il produttore a Donatella Palermo per Leonora addio di Paolo Taviani, il premio Furio Scarpelli per la sceneggiatura a Maurizio De Giovanni, Alessandro Gassmann e Andrea Ozza per ‘Il silenzio grande’ di Gassmann. Il premio Ennio Morricone per il compositore a Nicola Piovani per ‘I fratelli De Filippo’ di Sergio Rubini. Il premio Vittorio Gassman per l’attore protagonista a Vinicio Marchioni per ‘Ghiaccio’ di ...