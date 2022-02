Bianchi incontra i coordinatori dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato oggi, in videoconferenza, i coordinatori dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura. Al centro della riunione, in particolare, l’aggiornamento delle Linee guida dedicate proprio all’inclusione delle studentesse e degli studenti con cittadinanza non italiana, ferme al 2014. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Ministro dell’Istruzione Patriziohato oggi, in videoconferenza, ipere per. Al centro della riunione, in particolare, l’aggiornamento delle Linee guida dedicate proprio all’inclusione delle studentesse estudenti con cittadinanza non italiana, ferme al 2014. L'articolo .

Advertising

zazoomblog : Bianchi incontra i coordinatori dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’inter… - EsteriLega : ???????? ITALIA-AUSTRIA: AMBASCIATORE BELTRAME INCONTRA DIRETTORE VENDITE MERMEC GROUP ???????? INDIA: AMB. DE LUCA INCONT… - GiornalediMonte : Edilizia scolastica e formazione dei ragazzi Menna incontra il Ministro Bianchi e il Sen. D’Alfonso - orizzontescuola : Pnrr, 195 scuole nuove: Bianchi incontra architetti ed esperti del Gruppo di lavoro - GiovanniTotar19 : @CottarelliCPI Non lo so. Forse questi criminali qua? -