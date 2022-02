Basket femminile: Spreafico, Matilde Villa e Vaughn trascinano Costa Masnaga nel recupero di Serie A1 contro Moncalieri (Di giovedì 17 febbraio 2022) Brillante vittoria della Limonta Costa Masnaga nel recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A1 femminile 2021-2022. Le biancorosse battono l’Akronos Moncalieri per 72-57, chiudendo di fatto la gara nei primi due quarti. Eccellenti le performance di Laura Spreafico (26 punti), Matilde Villa (17) e Mikayla Vaughn (16 con 16 rimbalzi). Per le piemontesi, invece, 16 di Lea Miletic e 10 di Sara Toffolo. Questa volta, ancor più che l’attacco, è l’applicazione difensiva delle ragazze di coach Paolo Seletti che funziona a meraviglia. Se da una parte succede questo, dall’altra sono in tante a contribuire alla validità della performance di Costa Masnaga. ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Brillante vittoria della Limontaneldella diciannovesima giornata del campionato diA12021-2022. Le biancorosse battono l’Akronosper 72-57, chiudendo di fatto la gara nei primi due quarti. Eccellenti le performance di Laura(26 punti),(17) e Mikayla(16 con 16 rimbalzi). Per le piemontesi, invece, 16 di Lea Miletic e 10 di Sara Toffolo. Questa volta, ancor più che l’attacco, è l’applicazione difensiva delle ragazze di coach Paolo Seletti che funziona a meraviglia. Se da una parte succede questo, dall’altra sono in tante a contribuire alla validità della performance di. ...

Advertising

OA_Sport : Basket femminile: aria vincente nel recupero di Serie A1 per Costa Masnaga, che batte Moncalieri con autorità - mochimariIili : + non ci sarebbero affatto. Tipo Kuroko no Basket, Free! E Idolsish7 sono rivolti ad un pubblico femminile. - veneto_ : RT @TgrRaiVeneto: #basket Nel derby veneto femminile successo per la #Reyer a San Martino di Lupari. Orgogliosa prestazione per il team di… - TgrRaiVeneto : #basket Nel derby veneto femminile successo per la #Reyer a San Martino di Lupari. Orgogliosa prestazione per il te… - malpassimo : RT @chiarezza_0: Per la Rubrica _ Opinioni nn richieste Ieri ho visto la proiezione di questo documentario che attraverso il filo condutto… -