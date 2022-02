Basket, Eurolega 2022: spunta il nome di Andrea Trinchieri, ma c’è da risolvere un nodo fondamentale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nelle ultime ore è saltata un’altra panchina, con il Maccabi Tel Aviv che ha esonerato il tecnico Giann?s Sfairopoulos dal ruolo di allenatore e ora sta valutando diverse soluzioni per il prossimo futuro, ma anche per la stagione che verrà, con un nome in cima alla lista. La dirigenza ha contattato l’israeliano Oded Kattash, ma c’è ancora qualche problematica legata alla durata del contratto. Il tecnico vorrebbe infatti fissare la scadenza a giugno 2023, ma la società non è d’accordo, volendo assegnare al vincitore dell’ultimo campionato greco un ruolo da traghettatore fino al termine della stagione. Basket, Ettore Messina: “Mitoglou tornerà contro l’Olympiacos, per Shields ci vorrà di più” Per il prossimo anno si punta infatti ad un profilo internazionale, in grado di poter svolgere una buona annata anche a livello europeo e sembra che il ruolo verrà ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 febbraio 2022) Nelle ultime ore è saltata un’altra panchina, con il Maccabi Tel Aviv che ha esonerato il tecnico Giann?s Sfairopoulos dal ruolo di allenatore e ora sta valutando diverse soluzioni per il prossimo futuro, ma anche per la stagione che verrà, con unin cima alla lista. La dirigenza ha contattato l’israeliano Oded Kattash, ma c’è ancora qualche problematica legata alla durata del contratto. Il tecnico vorrebbe infatti fissare la scadenza a giugno 2023, ma la società non è d’accordo, volendo assegnare al vincitore dell’ultimo campionato greco un ruolo da traghettatore fino al termine della stagione., Ettore Messina: “Mitoglou tornerà contro l’Olympiacos, per Shields ci vorrà di più” Per il prossimo anno si punta infatti ad un profilo internazionale, in grado di poter svolgere una buona annata anche a livello europeo e sembra che il ruolo verrà ...

