Xavi | “Vogliamo vincere l’Europa League per un motivo”

Xavi, allenatore ed ex calciatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match di Europa League contro il Napoli in programma domani alle 18:45 al Camp Nou. Il tecnico spagnolo si è soffermato sulla competizione ed ha spiegato perché per lui sarebbe così importante vincerla: "vincere l'Europa League è un obiettivo anche perché si accede direttamente alla prossima Champions League! Non sarà un compito facile ma ci proveremo fino alla fine. l'Europa League è un titolo che non abbiamo mai vinto, è senza dubbio una bella competizione. Mi fa molta rabbia sentire la musica della Champions e non poterci essere"

