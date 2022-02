VIDEO | SPALLETTI E FABIAN RUIZ IN CONFERENZA STAMPA (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/JsRqYyT » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/JsRqYyT » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Match da sogno' e Fabian Ruiz: 'Futuro in Spagna? Ho ancora 1 anno di contratto,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Match da sogno' e Fabian Ruiz: 'Futuro in Spagna? Ho ancora 1 anno di contratto,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Match da sogno' e Fabian Ruiz: 'Futuro in Spagna? Ho ancora 1 anno di contratto,… - apetrazzuolo : VIDEO CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Match da sogno' e Fabian Ruiz: 'Futuro in Spagna? Ho ancora 1 anno di contra… - napolimagazine : VIDEO CONFERENCE - Napoli, Spalletti: 'Match da sogno' e Fabian Ruiz: 'Futuro in Spagna? Ho ancora 1 anno di contra… -