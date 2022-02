Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Viabilità DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO AL SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DUE PONTI; SULLO STESSO RACCORDO CIRCOLazioNE RIENTRATA NELLA NORMA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO ANCORA PRESENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: A CAUSA DI GUASTO A TRAM NEI PRESSI DI VIA ULISSE ALDROVANDI, LE LINEE 3 E 19 LIMITANO IL SERVIZIO A PIAZZA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 febbraio 2022)DEL 16 FEBBRAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO SULLA RETE VIARIA, VEDIAMO AL SITUAZIONE PARTENDO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA, DOVE RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE FINO A VIA DUE PONTI; SULLO STESSO RACCORDO CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO ANCORA PRESENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE: A CAUSA DI GUASTO A TRAM NEI PRESSI DI VIA ULISSE ALDROVANDI, LE LINEE 3 E 19 LIMITANO IL SERVIZIO A PIAZZA ...

Advertising

RTN_24 : Ripristinata la viabilità, per fine lavori, in via Laurentina, nel tratto tra via dell'Acqua Acetosa Ostiense e via… - bikediablo : RT @InfoAtac: #info #atac - Rete bus sud - Ripristinata la viabilità, per fine lavori, in via Laurentina, tratto Acqua Acetosa Ostiense/vi… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus sud - Ripristinata la viabilità, per fine lavori, in via Laurentina, tratto Acqua Acetosa O… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-02-2022 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #16-02-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Nomentana tra #Tangenziale Est e Piazzale di Porta Pia -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Risorse al Sud. Grippa (M5S): 'Rilanciare la crescita del Paese riducendo i divari territoriali' ...00 - Comune Villamagna per Lavori di realizzazione e completamento viabilità - circonvallazione 400 000,00 - Comune di Guardiagrele per Miglioramento viabilità via Roma 400 000,00 Abruzzo - Comune di ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16 - 02 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 FIRENZE - ROMA, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 18:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...00 - Comune Villamagna per Lavori di realizzazione e completamento- circonvallazione 400 000,00 - Comune di Guardiagrele per Miglioramentovia400 000,00 Abruzzo - Comune di ...DEL 16 FEBBRAIO 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; SULLA A1 FIRENZE -, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL ...