Leo Turrini Non si può fare, eppure si dovrebbe. Sì, sulle tabelle statistiche del Cio il risultato della discesa olimpica di Pechino andrebbe accompagnato da un asterisco. Per segnalare che l'argento ...

Ultime Notizie dalla rete : esempio che RIAPERTURE & TURISMO/ Il Governo si è dimenticato di chi organizza eventi e convegni BAOBAB, TH GROUP/ Gandola: nostra l'esclusiva sullo Shoni Bay a Marsa Alam Ad esempio su Madrid, che per il terzo anno consecutivo s'è aggiudicata il titolo di 'migliore destinazione Mice del mondo', ...

Le diverse interpretazioni degli 'accordi di Minsk' da parte di Russia e Ucraina ... per esempio l'adesione alla Nato. La sequenza degli obblighi da adempiere, nell'interpretazione ... Scenario inaccettabile per Kiev che rifiuta di trattare in modo diretto con le autoproclamate autorita'...

Un esempio che vale oro Quotidiano.net "Niente case al posto dell’hotel" Il Tar dice no alla ristrutturazione Per esempio è consentita la trasformazione nel caso di un immobile che abbia almeno il 51% già destinato a usi diversi dal ricettivo, residenza o uffici. In quel caso si può convertire tutta la ...

"Mia figlia si arruola per difendere l’Ucraina" Come dire, ciò che sembra lontano – in qualche misura – ci riguarda da sempre. La crisi internazionale Russia-Ucraina non cade su di noi "solo" con i suoi contraccolpi economici, ma ci avvolge nei ...

