Tommaso Zorzi fermato dalla polizia perché indossa una borsa: “Pensavano l’avessi rubata” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tommaso Zorzi ha raccontato, su Instagram, una storia che ha quasi dell’assurdo. L’influencer stava passeggiando a Milano, mentre si recava a lavoro, quando nota che dei poliziotti lo stavano osservando, incuriosito dalla situazione ha deciso di attendere per capire come comportarsi. Non ha dovuto attendere molto che due dei tre poliziotti sono andati da lui. Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 16 febbraio 2022)ha raccontato, su Instagram, una storia che ha quasi dell’assurdo. L’influencer stava passeggiando a Milano, mentre si recava a lavoro, quando nota che dei poliziotti lo stavano osservando, incuriositosituazione ha deciso di attendere per capire come comportarsi. Non ha dovuto attendere molto che due dei tre poliziotti sono andati da lui.

