Tentano furto in appartamento, quattro minorenni denunciati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – quattro minorenni che hanno tentato un furto in un appartamento ad Ischia sono stati denunciati dai Carabinieri del nucleo radiomobile. I giovani, di età compresa tra 15 e 17 anni, hanno forzato la porta di una casa abitata solo d'estate nella zona di Barano e provato a portare via alcuni oggetti ma i forti rumori prodotti nel corso del tentativo di furto hanno insospettito i vicini che hanno allertato il 112. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato i quattro ancora all'interno della casa e dopo averli identificati li hanno affidati ai genitori. La refurtiva è stata restituita ai proprietari della casa ed è stato sequestrato un piede di porco L'articolo proviene da Anteprima24.it.

