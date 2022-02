Sneijder: «L’Inter ricorda quella del 2010, è una squadra bella da vedere» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Wesley Sneijder, ex centrocampista delL’Inter con cui ha vinto la Champions League, ha parlato in vista del match con il Liverpool Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Wesley Sneijder ha affrontato diversi temi come la gara di Champions League di oggi e il confronto tra la sua Intere questa: SOMIGLIANZE 2010 – «La squadra del 2010 aveva un gruppo pazzesco. Non mi è mai più capitato in carriera, un’unità d’intenti irripetibile. Ma per il resto, vedo molte similitudini, il parallelo funziona: i grandi giocatori, la sicurezza mentale dovuta a uno scudetto già vinto, l’entusiasmo. È una squadra bella da vedere, questa qui». LIVERPOOL – «Sarà una gara molto intensa, di stampo europeo, L’Inter dovrà essere brava a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Wesley, ex centrocampista delcon cui ha vinto la Champions League, ha parlato in vista del match con il Liverpool Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Wesleyha affrontato diversi temi come la gara di Champions League di oggi e il confronto tra la sua Intere questa: SOMIGLIANZE– «Ladelaveva un gruppo pazzesco. Non mi è mai più capitato in carriera, un’unità d’intenti irripetibile. Ma per il resto, vedo molte similitudini, il parallelo funziona: i grandi giocatori, la sicurezza mentale dovuta a uno scudetto già vinto, l’entusiasmo. È unada, questa qui». LIVERPOOL – «Sarà una gara molto intensa, di stampo europeo,dovrà essere brava a ...

