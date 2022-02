Smantellata la baraccopoli di Messina | dalle sue macerie spuntano gli “Invisibili”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il 10 febbraio è iniziato lo smantellamento delladel rione di Fondo Fucile, a. Le ottanta casupole, coperte dall’amianto e dall’eternit, chedentro la città, vicino all’ospedale, ai negozi, alle strade centrali, spariranno. I lavori dureranno sei mesi e sono iniziati solo dopo che le famiglie che le abitavano sono state trasferite in vere e proprie case. È stato il sindaco di(appena dimessosi per farsi eleggere in Regione), Cateno De Luca, a cancellare ladalla città, un colpo di spugna che insieme alla prefetta, Cosima Di Stani, ha definito “un’iniziativa storica, dopo decenni di incuria. Qui – hanno detto – ricomincia tutta un’altra storia, un altro libro da scrivere, di riscatto e di rigenerazione urbana”. Ed è alla voce e all’interpretazione del ...

Smantellato un campo abusivo in via Nenni, accanto al parcheggio scambiatore. Gli agenti della Municipale, questa mattina 16 febbraio, hanno portato a termine un lungo lavoro durato cinque mesi e nato ......fatta dall'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini nel 2019 con lo sgombero della baraccopoli senza ... il prefetto di Reggio: "Verrà smantellata". Da questo brano è nato il video che stai vedendo, creato da Ari Takahashi. Anche la baraccopoli Fondo Fucile che tanto ha commosso Grazia è appena stata smantellata. Il 14 febbraio 2022 Cateno De Luca ...