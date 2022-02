Salernitana-Milan: tornerà Theo Hernández. Ancora assente Ibrahimovic (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Theo Hernández, fresco di rinnovo, tornerà in Salernitana-Milan di sabato all'Arechi dopo la squalifica. Out, invece, il bomber di Malmö Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 febbraio 2022), fresco di rinnovo,indi sabato all'Arechi dopo la squalifica. Out, invece, il bomber di Malmö

Advertising

LeviAck8_ : RT @FraPol30: Salernitana Milan, antigiannino non va allo stadio. Pazzesco quanto non sia milanista, poi fa la morale agli altri. - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Il #Milan riprende in vista della #Salernitana: il recupero degli infortunati - Salernogranata : Piano traffico per Salernitana Milan - RadioRossonera : Il #Milan riprende in vista della #Salernitana: il recupero degli infortunati - PianetaMilan : #SalernitanaMilan : tornerà @TheoHernandez . Ancora assente @Ibra_official #ACMilan #Milan #SempreMilan… -