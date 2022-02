Salernitana-Milan, Nicola: “Credo ciecamente nella salvezza” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Davide Nicola, allenatore della Salernitana, si è presentato in conferenza stampa a tre giorni dalla partita contro il Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Davide, allenatore della, si è presentato in conferenza stampa a tre giorni dalla partita contro il

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Milan Salernitana, Nicola: "Coraggio, organizzazione e idee. I contratti non mi interessano" 'Ampi margini di crescita, dobbiamo lavorare su noi stessi' Salernitana che sabato affronterà il Milan all'Arechi: 'Al di là dell'avversario, che sabato sarà subito una grande squadra, noi dobbiamo ...

Salernitana, la "cura" di Nicola: "Aggressività, coraggio e organizzazione" Ma ha già ben chiaro in mente come intende mettere in campo la sua Salernitana. Davide Nicola, neo ... Alla sfida con il Milan ci pensiamo ma non è che le motivazioni debbano essere superiori perché ...

Operazione capienza: 2mila posti in più per Salernitana-Milan SalernoToday Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 26ª giornata Il Milan capolista è atteso dalla Salernitana, sulla cui panchina farà il proprio esordio Davide Nicola, subentrato all'esonerato Stefano Colantuono, mentre l'Inter ospiterà a San Siro il Sassuolo.

Salernitana, Nicola non si pone limiti: Per i primi fatti sul campo bisognerà attendere sabato sera quando contro il Milan allo stadio Arechi esordirà sulla panchina della Salernitana, per il momento quindi spazio esclusivamente alle prime ...

