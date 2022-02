Quanto veleno al GF Vip: Katia e Soleil contro Lulù poi la richiesta di censurare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutti vogliono vincere il GF Vip, nessuno escluso e ognuno sceglie i propri mezzi. Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno scelto di gettare un po’ di veleno su Lulù, forse non è una scelta perché parlare male alle spalle non porta a niente di buono. Soleil ma soprattutto la Ricciarelli hanno usato parole dure contro Lulù Selassiè, infatti poco dopo, in confessionale, c’è stata la richiesta di censura. La soprano ha intimato di andare via se nella prossima puntata del GF Vip verrà mostrato lo scambio di confidenze tra lei e la Sorge sulla principessa. Forse Katia si è pentita ma a questo punto chissà se il Grande Fratello asseconderà la richiesta e davvero Lulù non saprà mai niente. La finalissima del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tutti vogliono vincere il GF Vip, nessuno escluso e ognuno sceglie i propri mezzi.Ricciarelli eSorge hanno scelto di gettare un po’ disu, forse non è una scelta perché parlare male alle spalle non porta a niente di buono.ma soprattutto la Ricciarelli hanno usato parole dureSelassiè, infatti poco dopo, in confessionale, c’è stata ladi censura. La soprano ha intimato di andare via se nella prossima puntata del GF Vip verrà mostrato lo scambio di confidenze tra lei e la Sorge sulla principessa. Forsesi è pentita ma a questo punto chissà se il Grande Fratello asseconderà lae davveronon saprà mai niente. La finalissima del ...

Russellino_6 : @Lamoruso71 @SBruganelli @Manilanazzaro Ciccio un po' di coerenza!avevi detto che nn ti saresti più esposto ma quan… - Clariss67036508 : @MariaMariacozma Ma quanto siete cattive in ciò che scrivete..mamma mia che paura!fossi in voi mi vergognerei a spu… - Veleno_Q_B : RT @intuslegens: Se #Draghi sapeva quanto rivelato dalla ricercatrice sudafricana scopritrice di #Omicron, cioè che questa non dà malattia… - Maria54164850 : Perché io sono buona!! si come una tazza di veleno ma va a cacare dolores tu la finale la vedi soltanto ma quanto s… - max_renn_17 : @radiosilvana @Veleno_Q_B Guardiamo il lato positivo. Per quanto brutta possa essere stata la tua giornata, un gire… -