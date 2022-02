Pechino 2022 | Fontana | ' è stata la mia Olimpiade migliore | è fantastico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), 16 feb. - (Adnkronos) - Ancora un'con tre medaglie al collo. Proprio come quattro anni fa a PyeongChang, Ariannatornerà in Italia dacon tre medaglie: l'oro individuale nei 500 metri e i due argenti, uno della staffetta a squadra miste e l'altro ottenuto proprio oggi nei 1500 metri femminili di short track. La medaglia del record, quella che la rende la donna più premiata dello sport italiano. Ma anche la medaglia che rende questa edizione dei Giochi ladi sempre, per la pattinatrice italiana. La stessa Arianna, al pensiero che questa possa essere considerata la sua miglior, ha un sussulto: "È folle dirlo perché ci pensavo già a Sochi, quella èuna grande ...