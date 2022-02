Nettuno | vandali danneggiano casa confiscata alla mafia e destinata alle persone con disabilità

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ignoti questa notte si sono introdotti nellache è stata assegnata all’associazione Nati2Volte, che sarebbe stata consegnata in questi giorni,a diventare una struttura che si occuperà della formazione e dell’inserimento al lavoro dicon. Le parole del sindaco e dell’assessore “Un gesto ignobile e deprecabile che colpisce la fascia più debole della nostra popolazione – dichiarano il Sindaco Alessandro Coppola e l’assessore ai servizi sociali Maddalena Noce – un attaccolegalità e ad un luogo di speranza per tante famiglie che vivono ogni giorno con l’angoscioso pensiero di un futuro incerto per i loro figli. La struttura servirà a dare formazione e ad accompagnare nel mondo del lavoro ...

