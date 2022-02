Messi e Ronaldo, Lineker punge i due fenomeni: “Non possono sfidare tempo per sempre” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Anche Gary Lineker ha detto la propria opinione sulla stagione complicata di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, che non stanno trovando vita facile nelle loro nuove avventure rispettivamente al Paris Saint-Germain e al Manchester United. L’ex giocatore inglese in realtà sembra giustificare i due grandi campioni: “Messi compie 35 anni a giugno, Ronaldo ne ha appena fatti 37 – scrive Lineker su Twitter – Probabilmente dovremmo abbassare le nostre aspettative, fanno ancora grandissime cose ma anche queste divinità del calcio non possono sconfiggere lo scorrere del tempo per sempre”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Anche Garyha detto la propria opinione sulla stagione complicata di Lionele Cristiano, che non stanno trovando vita facile nelle loro nuove avventure rispettivamente al Paris Saint-Germain e al Manchester United. L’ex giocatore inglese in realtà sembra giustificare i due grandi campioni: “compie 35 anni a giugno,ne ha appena fatti 37 – scrivesu Twitter – Probabilmente dovremmo abbassare le nostre aspettative, fanno ancora grandissime cose ma anche queste divinità del calcio nonsconfiggere lo scorrere delper”. SportFace.

