Matrimonio a prima vista, è successo prima del sì: Antonio non può crederci, arriva proprio lui (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Matrimonio a prima vista, inaspettata sorpresa per Antonio poco prima della cerimonia: avete visto cos’è successo? E’ iniziata una nuova edizione di Matrimonio a prima vista. Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Mario Abis, sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici, hanno formato a tavolino le coppie. Ma chi sono i protagonisti? Mattia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 16 febbraio 2022), inaspettata sorpresa perpocodella cerimonia: avete visto cos’è? E’ iniziata una nuova edizione di. Andrea Favaretto, Nada Loffredi e Mario Abis, sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici, hanno formato a tavolino le coppie. Ma chi sono i protagonisti? Mattia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Monky_2405 : @Poisevuoilitig1 @funny_dreamer16 Ancora il matrimonio? La “sposa” ha detto che non sono sposati. Soleil è semplice… - feniceblu1 : @Milena21love Tesoro, certo che mi manca la sua compagnia . Ma se gli voglio bene, metto il suo stare bene prima de… - AnnaMancini81 : Matrimonio a prima vista Italia 8 diretta 16 febbraio: le tre coppie all’altare - Mielinaa : Manifest, al decimo episodio della prima stagione unica cosa che ho capito è che il matrimonio di Jared durerà meno del mio no buy February - Federic81528615 : RT @aemmlia: Haha censura a delia che dice che aveva organizzato gia da prima la guardaroba con alex per entrare dentro, ma non era una cos… -