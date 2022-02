Maria De Filippi sotto accusa a Uomini e Donne | la conduttrice si difende | “Non abbiamo nessun interesse”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Matteo Ranieri è tornato al centro dello studio di, nella puntata del 16 febbraio. Il tronista, però, si è trovato senza corteggiatrici, perché entrambe hanno deciso di interrompere la conoscenza con il ragazzo. Denise Mingiano, anche se assente, ha fatto comunque parlare di sé, inviando delle accuse alla redazione e alla stessaDe. Latelevisiva ha deciso di risponderle. Alessandro contro Diego Tavani: lite aAlessandro, nuova fiamma di Ida Platano, nella puntata del 16 febbraio di, ha stuzzicato Diego Tavani, fino a trovare la lite: “Poco carino non nei miei riguardi, nei suoi… Rimaneva una cosa tua e sua… Sarei stato un po’ più leggero“. Diego Tavani, ...

IlContiAndrea : #SabrinaFerilli “Maria De Filippi per me è un riferimento, anche rispetto a quello che ho detto a #Sanremo2022 su c… - infoitcultura : Uomini e Donne, Luca Salatino si copre con un cuscino: “Non posso alzarmi, ho un problema” | Il commento di Maria D… - tuttopuntotv : Maria De Filippi demolisce Denise a Uomini e Donne: “Dice che è colpa mia…” #UominieDonne #mariadefilippi #denise - fa39893147 : @DiegoFusaro Questi sono i risultati di generazioni a Maria De Filippi, reality e social. - Furi0000000 : Maria de Filippi viene spesso denominata 'QUEEN'. Considerate davvero regina una che da voce a Tina Cipollari, Arma… -

Deha parlato con Matteo Ranieri di Denise, facendolo riflettere: Secondo lei la redazione ha architettato tutto, perché aveva mandato a quel paese Armando. Noi quel passaggio non l'...Signorini fa lo sgambetto aDe: ecco cosa è successo tra i due conduttori e cosa si dice sui social. Sbagliava chi credeva che questa versione esageratamente lunga del Grande Fratello Vip avrebbe finito per stufare ...“È più importante chiarirsi che stare davanti alle telecamere”. Maria De Filippi mangia la foglia e zittisce Pinuccia Della Giovanna. "Uomini e Donne", il dating show di Canale 5 regala la luce della ...Dopo il momento dedicato al trono over con Ida Platano e Alessandro prima, Franco e Carmela dopo, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Luca Salatino. Luca Salatino, Uomini e Donne/ Esterna ...