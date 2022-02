Mani pulite, Errori giudiziari: “Condannato solo 54% indagati iniziali, tanti ingiustamente in carcere” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un elenco completo non c’è, mancano dati ufficiali, ma sono tante le storie di ingiuste detenzioni negli anni di Tangentopoli, e non solo legate al filone milanese di Mani pulite. Storie che Errorigiudiziari.com racconta, tra le tante raccolte negli oltre 800 casi presenti nell’archivio online. E che aiutano a ricostruire un aspetto dell’inchiesta che 30 anni fa ha segnato la storia politico-giudiziaria italiana. Con una considerazione di partenza, che dà la misura di quanti sono stati effettivamente dichiarati colpevoli e quanti poi assolti, come spiega all’Adnkronos Valentino Maimone, giornalista e fondatore, insieme con Benedetto Lattanzi, dell’Associazione Errorigiudiziari.com. “Ci si dimentica che solo il 54% di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un elenco completo non c’è, mancano dati ufficiali, ma sono tante le storie di ingiuste detenzioni negli anni di Tangentopoli, e nonlegate al filone milanese di. Storie che.com racconta, tra le tante raccolte negli oltre 800 casi presenti nell’archivio online. E che aiutano a ricostruire un aspetto dell’inchiesta che 30 anni fa ha segnato la storia politico-a italiana. Con una considerazione di partenza, che dà la misura di quanti sono stati effettivamente dichiarati colpevoli e quanti poi assolti, come spiega all’Adnkronos Valentino Maimone, giornalista e fondatore, insieme con Benedetto Lattanzi, dell’Associazione.com. “Ci si dimentica cheil 54% di ...

