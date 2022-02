Lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 Black Edition scontato del 56% (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Lo spazzolino elettrico è l’alleato numero uno per una corretta igiene Orale e, grazie alla sua capacità di rimuovere efficacemente placca e i residui di cibo imprigionati tra i denti, riduce al minimo il rischio... Leggi su europa.today (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Loè l’alleato numero uno per una corretta igienee e, grazie alla sua capacità di rimuovere efficacemente placca e i residui di cibo imprigionati tra i denti, riduce al minimo il rischio...

Advertising

offerte_oggi : ? ERRORE DI PREZZO ? ?? Philips Sonicare For Kids HX6352/42 Spazzolino Elettrico Sonico per Bambini ?? A soli 37,24… - SuperOfferteXyz : ? ERRORE DI PREZZO ? ?? Philips Sonicare For Kids HX6352/42 Spazzolino Elettrico Sonico per Bambini ?? A soli 37,24… - offerte_oggi : ?? Philips Sonicare HX6042/33 Pack da 2 Testine di Ricambio For Kids Standard per Spazzolino Elettrico Sonico ?? A s… - SuperOfferteXyz : ?? Philips Sonicare HX6042/33 Pack da 2 Testine di Ricambio For Kids Standard per Spazzolino Elettrico Sonico ?? A s… - miss_sleepymoon : Lavarsi i denti con lo spazzolino elettrico é davvero tutta un’altra cosa rispetto allo spazzolino normale. #convertiteviTutti -