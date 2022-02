Leicester, occhi puntati su un talento in Championship (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Come riporta Football Insider, il Leicester City e Southampton stanno monitorando con interesse il centrocampista francese classe 2001 del Bristol... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Come riporta Football Insider, ilCity e Southampton stanno monitorando con interesse il centrocampista francese classe 2001 del Bristol...

Advertising

sportli26181512 : Leicester, occhi puntati su un talento in Championship: Come riporta Football Insider, il Leicester City e Southamp… - sportli26181512 : Il Manchester United piomba su un centrocampista del Leicester: Il Manchester United ha messo gli occhi centrocampi… - gilnar76 : Calciomercato Juve, occhi su Tielemans: il Leicester fissa la base d’asta #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Calciomercato Juve, occhi su Tielemans: il Leicester fissa la base d'asta - - gilnar76 : Mercato Juve: occhi sul centrocampista del Leicester in scadenza nel 2023 #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… -