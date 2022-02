LDA in lacrime ad Amici: non sopporta il paragone con il padre Gigi D’Alessio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luca D’Alessio, in arte LDA, è in crisi. Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, il figlio del cantante partenopeo, ha paura di esibirsi e teme di essere sempre giudicato. In lacrime il ragazzo si è confidato con il suo insegnante, Rudy Zerbi. Vi raccomandiamo... Amici 21, la commovente canzone di LDA sul divorzio dei genitori “Dopo che da 18 anni ricevi sempre determinate parole dalle persone diventa pesante. Queste cose stanno prendendo il sopravvento su di me. Mi faccio mille complessi per tutto. Non riesco più a cantare”, ha detto LDA, che ammette di aver perennemente paura di essere paragonato a Gigi D’Alessio, suo padre. Il giovane cantante ha detto di sentirsi soffocare quando sale sul ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Luca, in arte LDA, è in crisi. Nella scuola didi Maria De Filippi, il figlio del cantante partenopeo, ha paura di esibirsi e teme di essere sempre giudicato. Inil ragazzo si è confidato con il suo insegnante, Rudy Zerbi. Vi raccomandiamo...21, la commovente canzone di LDA sul divorzio dei genitori “Dopo che da 18 anni ricevi sempre determinate parole dalle persone diventa pesante. Queste cose stanno prendendo il sopravvento su di me. Mi faccio mille complessi per tutto. Non riesco più a cantare”, ha detto LDA, che ammette di aver perennemente paura di essere paragonato a, suo. Il giovane cantante ha detto di sentirsi soffocare quando sale sul ...

