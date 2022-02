La Masseria Paretano, dimora di Ronn Moss, diventa uno scenario indimenticabile per matrimoni da favola (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – La splendida struttura del 1700, residenza pugliese dell’attore americano, grazie alle wedding planner Clara Trama e Daniela Corti, si offre come location per matrimoni indimenticabili. Domenica 20 visite guidate per le coppie che, prenotandosi, riceveranno l’invito Bari, 16 febbraio 2022. È una suggestiva struttura del XVIII situata nella valle del Canale di Pirro, a Fasano, nel Barese, la dimora scelta dall’attore americano Ronn Moss come sua residenza pugliese. La Masseria Paretano costruita nel 1730 è situata nel tratto del litorale adriatico che va da Polignano ad Ostuni, in una zona dove le colline delle Murge si approssimano alla costa. “Dopo tanti anni di ricerca – ha sottolineato con entusiasmo la star di Hollywood, protagonista della serie Beautiful e alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – La splendida struttura del 1700, residenza pugliese dell’attore americano, grazie alle wedding planner Clara Trama e Daniela Corti, si offre come location perindimenticabili. Domenica 20 visite guidate per le coppie che, prenotandosi, riceveranno l’invito Bari, 16 febbraio 2022. È una suggestiva struttura del XVIII situata nella valle del Canale di Pirro, a Fasano, nel Barese, lascelta dall’attore americanocome sua residenza pugliese. Lacostruita nel 1730 è situata nel tratto del litorale adriatico che va da Polignano ad Ostuni, in una zona dove le colline delle Murge si approssimano alla costa. “Dopo tanti anni di ricerca – ha sottolineato con entusiasmo la star di Hollywood, protagonista della serie Beautiful e alla ...

