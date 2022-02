“Investiremo oltre 30 mld puntando sui giovani e le donne” | Draghi | “Senza la ricerca non può esserci innovazione”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Una visita ‘doverosa’ rispetto ad una realtà che da anni ci annovera fra i paesi più fruttuosi in termini di. Così stamane il premier Mario, si è rato in visita ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, mostrandosi particolarmente interessato e rimarcando la grande preparazione riscontrata. Quindi, prendendo poi la parola, il presidente del Consiglio ha annunciato che “Ladeve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) investiamo30 miliardi in istruzione e”.: “Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze” Dunque, ha proseguito il premier, ”Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di ...

