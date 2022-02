I vaccini abbattono la mortalità per Covid nei pazienti oncologici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : vaccini abbattono

Gazzetta del Sud

L'effetto deiè stato quindi drammaticamente positivo e ciò rende davvero inconcepibili ed irresponsabili le varie teorie che giornalmente vengono prodotte e veicolate circa l'inefficacia e ...... con tutte "le onde" che lo hanno portato fino qui, come quelle che silungo la costa ... "Insieme alla biotecnologia, la nanomedicina è una componente necessaria neia Rna messaggero: ...I vaccini hanno abbattuto la mortalità per Covid nei pazienti oncologici, che è passata dal 30% durante la prima ondata a percentuali pari allo zero dopo le campagne di immunizzazione.Già nelle prime tre settimane, dal 1 al 20 marzo, abbiamo così vaccinato 816 pazienti oncologici con il vaccino Pfizer. Abbiamo immediatamente osservato in una elevatissima percentuale di questi ...