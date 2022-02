Guardiani della Galassia 3, Rick and Morty invade il set del film Marvel: cosa sta succendendo? (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dei misteriosi oggetti a tema Rick and Morty stanno facendo la loro comparsa sul set de I Guardiani della Galassia 3, e James Gunn non si spiega né come, né perché. Sul set di Guardiani della Galassia 3 continuano a comparire dei gadget a tema Rick and Morty, e il regista James Gunn è alla ricerca dell'autore di questo bizzarro scherzo. Non si sa perché, non si sa come, e non si sa chi stia disseminando portachiavi di Rick and Morty per tutto il set del terzo capitolo della saga Marvel. Come sta documentando il regista del film su Twitter, e come segnala anche GFR, ogni giorno questi pupazzetti fanno la loro comparsa in un diverso luogo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dei misteriosi oggetti a temaandstanno facendo la loro comparsa sul set de I3, e James Gunn non si spiega né come, né perché. Sul set di3 continuano a comparire dei gadget a temaand, e il regista James Gunn è alla ricerca dell'autore di questo bizzarro scherzo. Non si sa perché, non si sa come, e non si sa chi stia disseminando portachiavi diandper tutto il set del terzo capitolosaga. Come sta documentando il regista delsu Twitter, e come segnala anche GFR, ogni giorno questi pupazzetti fanno la loro comparsa in un diverso luogo ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Guardiani della Galassia 3, Rick and Morty invade il set del film Marvel: cosa sta succendendo?… - thelastmed : Quindi ho concluso anche la fase 2, anche se non ce l’ho fatta a vedere Guardiani della Galassia, è l’unico che proprio non mi attira - albertotozzi3 : RT @Cazzaccimiei1: Poliziotti sotto casa che praticamente passeggiano nella strada entrando in ogni bar a controllare il GP (e a prendersi… - Cazzaccimiei1 : Poliziotti sotto casa che praticamente passeggiano nella strada entrando in ogni bar a controllare il GP (e a prend… - kazeninare_ : @prestigerlock Ahahah ti immagini. Poi voglio una scena post credit dove Orietta Berti canta “Tipitipitipiti, dove… -