Green pass | De Luca contro gli over 50 no vax | “Se non si sono vaccinati non hanno bisogno di lavoro” 

Tempo di lettura: < 1 minuto"Non sono preoccupato per la sospensione dal lavoro degli over 50 non vaccinati, vuole dire che non hanno bisogno di lavorare. E se è così, facciano spazio ai giovani. Abbiamo fatto benissimo ad istituire il super Green pass". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, dopo il primo giorno di obbligo del super Green pass per gli over 50, liquida la questione dei lavoratori no vax molto sbrigativamente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

