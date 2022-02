Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: “La conoscevo già prima del mio divorzio” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Gerry Scotti, è legato alla compagna Gabriella Perino dal 2004. Gerry Scotti, con la compagna Gabriella Perino dal 2004 Nata nel 1965, Gabriella Perino è un’architetto che ha alle spalle un matrimonio andato male e dei figli, un maschio e una femmina. Ed è proprio tramite la figlia che entra in contatto con il conduttore essendo nella stessa classe di Edoardo figlio di Scotti avuto dalla moglie Patrizia Grosso. Le due donne sono poi diventate amiche, e questo ha permesso a Gabriella e Gerry di diventare amici, prima che questo rapporto si trasformasse in amore dopo la separazione dai rispettivi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022), è legato alladal 2004., con ladal 2004 Nata nel 1965,è un’architetto che ha alle spalle un matrimonio andato male e dei figli, un maschio e una femmina. Ed è proprio tramite la figlia che entra in contatto con il conduttore essendo nella stessa classe di Edoardo figlio diavuto dalla moglie Patrizia Grosso. Le due donne sono poi diventate amiche, e questo ha permesso adi diventare amici,che questo rapporto si trasformasse in amore dopo la separazione dai rispettivi ...

