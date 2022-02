Federica Sciarelli: marito, figlio, sorella e la verità sulla presunta malattia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi è Federica Sciarelli, la giornalista e conduttrice italiana diventata il volto della trasmissione Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3. Federica Sciarelli, carriera della conduttrice di “Chi l’ha visto?” Federica Sciarelli è nata a Roma il 9 ottobre 1958 ed è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Inoltre, è stata cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Figlia di genitori napoletani (il padre è avvocato dello Stato), la conduttrice si è diplomata al liceo classico e, all’età di 20 anni, ha cominciato la professione dopo aver vinto una borsa di studio per l’avviamento alla carriera di giornalista. Per quattro anni, ha lavorato presso l’Ufficio Informazioni Parlamentari. Nel 1987, ha cominciato a lavorare per il TG3, sotto la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Chi è, la giornalista e conduttrice italiana diventata il volto della trasmissione Chi l’ha visto?, in onda su Rai 3., carriera della conduttrice di “Chi l’ha visto?”è nata a Roma il 9 ottobre 1958 ed è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana. Inoltre, è stata cronista parlamentare e consigliere dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Figlia di genitori napoletani (il padre è avvocato dello Stato), la conduttrice si è diplomata al liceo classico e, all’età di 20 anni, ha cominciato la professione dopo aver vinto una borsa di studio per l’avviamento alla carriera di giornalista. Per quattro anni, ha lavorato presso l’Ufficio Informazioni Parlamentari. Nel 1987, ha cominciato a lavorare per il TG3, sotto la ...

Advertising

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Perché Gavinuccio Canu non risponde agli appelli? Familiari e amici del cantautore s… - adr_martini : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Perché Gavinuccio Canu non risponde agli appelli? Familiari e amici del cantautore s… - la_comare_tv : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Perché Gavinuccio Canu non risponde agli appelli? Familiari e amici del cantautore s… - SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Perché Gavinuccio Canu non risponde agli appelli? Familiari e amici del cantautore s… - chilhavistorai3 : Questa sera a 'Chi l'ha visto?' Perché Gavinuccio Canu non risponde agli appelli? Familiari e amici del cantautor… -