F1, presentazione Ferrari 2022 domani in tv: data, orario e diretta streaming (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L'attesa è finita, domani, giovedì 17 febbraio a partire dalle ore 14:00, ci sarà la presentazione della Ferrari in vista della stagione 2022 di F1. Si chiamerà F1-75 e le aspettative sulla macchina sono davvero molto elevate. L'evento, secondo quanto riferito dalla Scuderia, sarà visibile in streaming tramite un portale creato per l'occasione. Inoltre, anche Sky, tramite il canale apposito Sky Sport F1 al numero 207 del telecomando, trasmetterà l'evento. Non è prevista nessuna copertura in chiaro. SportFace.

