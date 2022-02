Eutanasia, no al referendum. Perché ha ragione la Corte costituzionale: devono difendere i più deboli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) C'è un giudice a Berlino, anzi a Roma. Si potrebbe commentare così la bocciatura da parte della Consulta del referendum sulla legalizzazione dell'Eutanasia proposto dall'Associazione Coscioni. Ed è un commento non fuori luogo se solo si pensi un attimo al can can mediatico, al tifo da stadio, che ha accompagnato alcune recenti sentenze di giudici ordinari. Quando una decisione così drastica come quella del "suicidio assistito" viene annoverata nel paniere dei "diritti", di ciò che ci è dovuto in nome di una libertà assoluta che è diventata il suo contrario, e cioè arbitrio e licenza, è difficile sottrarsi alle pressioni della cosiddetta "opinione pubblica". I supremi giudici l'hanno fatto, e ne va dato atto alla commissione presieduta da Giuliano Amato (che qualche dubbio espresse a suo tempo anche sull'aborto). E l'hanno fatto non solo in nome di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) C'è un giudice a Berlino, anzi a Roma. Si potrebbe commentare così la bocciatura da parte della Consulta delsulla legalizzazione dell'proposto dall'Associazione Coscioni. Ed è un commento non fuori luogo se solo si pensi un attimo al can can mediatico, al tifo da stadio, che ha accompagnato alcune recenti sentenze di giudici ordinari. Quando una decisione così drastica come quella del "suicidio assistito" viene annoverata nel paniere dei "diritti", di ciò che ci è dovuto in nome di una libertà assoluta che è diventata il suo contrario, e cioè arbitrio e licenza, è difficile sottrarsi alle pressioni della cosiddetta "opinione pubblica". I supremi giudici l'hanno fatto, e ne va dato atto alla commissione presieduta da Giuliano Amato (che qualche dubbio espresse a suo tempo anche sull'aborto). E l'hanno fatto non solo in nome di un ...

