Dinosauri con infezioni respiratorie | Dolly | il diplodocide con il mal di gola

Di recente alcuni ricercatori hanno scoperto un esemplare di sauropode vissuto circa centocinquanta milioni di anni con evidenti tracce di un'infezione respiratoria. Insomma, un dinosauro con il mal di gola. L'esemplare, soprannominato Dolly, era un sauropode erbivoro, e potrebbe essere importantissimo. Perché? Ci fornirebbe la prima prova di un'infezione respiratoria in un dinosauro. Come doveva apparire Dolly (captured) – curiosauro.itDolly, il sauropode con il raffreddore La strana e già molto discussa scoperta è apparsa sulla rivista Scientific Reports. Gli scienziati responsabili appartengono al Great Plains Dinosaur Museum nella città di Malta (USA) e sono guidati dal professor Cary Woodruff. Analizzando i resti fossili di Dolly, i paleontologi hanno capito di avere a che fare con un ...

