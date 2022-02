Convergenze e deviazioni | dal Barocco al Jazz

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ disponibile il nuovo progetto, per la prestigiosa etichetta Stradivarius, del duo composto dal mandolinista Luca Petrosino e dal chitarrista Gianmarco Volpe, la Volpe e Luca, un viaggio alla scoperta di questo strumento, che ci porterà in giro per epoche e continenti Di Olga Chieffi Troppo frequentemente si associa il mandolino a un’immagine folkloristica e popolare della città di Napoli, depauperandolo del suo alto valore musicale. La nascita di questo strumento è risalente al XVII secolo. All’epoca i plettri erano molto decorati, particolarmente intarsiati, con filamenti in avorio. Il manico era molto lungo, anch’esso realizzato nel dettaglio. Il materiale pregiato utilizzato per la costruzione di tutto lo strumento era la tartaruga e la madreperla, tutti decorati intorno al ponticello, strumento amato dalle dame di corte di tutta Europa, con i nostri mandolinisti che ne ...