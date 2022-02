Conte all’assemblea M5s: “Via Green pass? Troppo radicale, pandemia non è finita”. Critiche a Sileri, lui si sfoga: “Attenti a giocare sui numeri” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Movimento 5 stelle non chiederà di smantellare il Green pass a partire da aprile. A chiarire la linea M5s è stato lo stesso Giuseppe Conte nel corso di un’assemblea congiunta dedicata proprio alla questione Covid e alla misure restrittive. Di fronte alle spinte di una parte del gruppo di muoversi per ridurre il sistema di controlli dopo la fine di marzo e non prorogare lo stato d’emergenza, l’ex presidente del Consiglio ha chiesto maggiore precauzione. “Dire che siamo fuori dalla pandemia non è proprio corretto, stiamo transitando nella fase dell’endemia”, ha detto. “È una prospettiva che ci conforta ma dobbiamo essere tutti d’accordo che non possiamo smantellare le misure di precauzione e protezione sin qui adottate“. In particolare ci sarebbero un ordine del giorno preparato dal deputato Davide Serritella, che poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Movimento 5 stelle non chiederà di smantellare ila partire da aprile. A chiarire la linea M5s è stato lo stesso Giuseppenel corso di un’assemblea congiunta dedicata proprio alla questione Covid e alla misure restrittive. Di fronte alle spinte di una parte del gruppo di muoversi per ridurre il sistema di controlli dopo la fine di marzo e non prorogare lo stato d’emergenza, l’ex presidente del Consiglio ha chiesto maggiore precauzione. “Dire che siamo fuori dallanon è proprio corretto, stiamo transitando nella fase dell’endemia”, ha detto. “È una prospettiva che ci conforta ma dobbiamo essere tutti d’accordo che non possiamo smantellare le misure di precauzione e protezione sin qui adottate“. In particolare ci sarebbero un ordine del giorno preparato dal deputato Davide Serritella, che poi ...

