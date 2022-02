Concessioni balneari, la Lega si arrende: ok in Cdm alle gare. FdI: “Esproprio in dono alle multinazionali straniere” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Alla fine la Lega si arrende e il Cdm vota all’unanimità la modifica delle Concessioni balneari: sì alle gare. Dall’opposizione, FdI punta il dito contro il governo Draghi: “E’ un Esproprio, un regalo alle multinazionali straniere“. Ora starà al Parlamento limitare i danni previsti dalla riforma della concorrenza (imposta dalla Ue perché Legata ai fondi del Pnrr). In sostanza, dal 1 gennaio 2024 le spiagge italiane tornano libere. Chiunque potrà partecipare all’assegnazione di una o più Concessioni balneari, incluse microimprese e enti del terzo settore. Ma lo stesso dicasi per le grandi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb – Alla fine lasie il Cdm vota all’unanimità la modifica delle: sì. Dall’opposizione, FdI punta il dito contro il governo Draghi: “E’ un, un regalo“. Ora starà al Parlamento limitare i danni previsti dalla riforma della concorrenza (imposta dalla Ue perchéta ai fondi del Pnrr). In sostanza, dal 1 gennaio 2024 le spiagge italiane tornano libere. Chiunque potrà partecipare all’assegnazione di una o più, incluse microimprese e enti del terzo settore. Ma lo stesso dicasi per le grandi ...

