Céline Dion | cette demande touchante de la chanteuse à son producteur

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Retour sur un succès planétaire. En 1995, alors qu’elle est connue dans le monde entier depuis quelques années,assoit sa notoriété internationale avec l’album D’Eux, un opus entièrement écrit et réalisé par Jean-Jacques Goldman. Parmi les titres les plus connus, le fameux Pour que tu m’aimes encore, Je sais pas, mais aussi Destin et J’irai où tu iras. Invité sur le plateau de C à vous, Erick Benzi, qui a produit cet album certifié disque de diamant en France, est revenu, mardi 15 février, sur les dessous d’un véritable succès que personne n’aurait jamais imaginé. “Quand j’ai reçu la première maquette de Jean-Jacques sur Pour que tu m’aimes encore, je me suis dit, ‘c’est sympa, c’est mignon…’ Mais j’étais à mille lieues de penser que ça allait avoir ce succès là“, a-t-il confié.quant à elle, a ...

Advertising

cinemaecritica : Aline e Céline: La Voce Smarrita della Dion Leggi Tutto Su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Céline Dion-Think Twice (Live) La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Céline Dion-Think Twice (Live) La musica anni 80 solo su - kavallsefa : @celine_ne_dion @Ozdilknur Hsksjsjsjsjxldk ???????? - delilahvipic : @TChardyyy @Van3ss4V Si ma l’hype bisogna anche confermarlo, il dopo non é nemmeno paragonabile, bisogna essere obi… -

Ultime Notizie dalla rete : Céline Dion

Vogue Italia

Da qualche anno è diventata una moda postare i video di gol decisivi con la colonna sonora del film Titanic: ' My Heart Will Go On ' di Celine. ALCUNI ESEMPI NELLA GALLERY IL BACIO - Oggi in ...... tu che sei diverso Almeno tu nell'universo Non cambierai Dimmi che per sempre sarai sincero E che mi amerai davvero di più, di più, di più Celine- "My heart will go on" Near, far, wherever you ...