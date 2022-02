Calciomercato Juventus | scontro totale con il Milan | l’asta è partita

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) La, in vista della prossima stagione, ha messo nel mirino un centrocampista di gran livello; occhio alla concorrenza del. Uno degli obiettivi del mercato estivo bianconero è, senza ombra di dubbio, il centrocampista. Sul giocatore, però, si è inserito anche ila cui serve un sostituto di Kessie, sempre più vicino al Barcellona. Getty Images/LaPresseUn altro centrocampista; la, dopo aver inserito Zakaria, ha bisogno di una mezzala per andare a completare il reparto che ha in Locatelli e nell’ex Borussia Monchengladbach due punti fermi. Giulia De Lellis, impossibile non guardare: l’occhio cade proprio lì L’obiettivo su cui la società bianconera sta lavorando è Jordan Veretout, attualmente alla Roma ma con una situazione contrattuale per nulla semplice. Il francese non ha ancora rinnovato e ...

Non siamo la, o l'Inter o il Milan. Bisogna tornare a fare diventare la Samp una famiglia'.LA- 'Occhio al Villarreal: giocare contro le spagnole non è mai facile. Ma ora c'è anche Vlahovic, che pur essendo giovane è già un leader. In generale, comunque, mi fido di ...Ci sono anche club italiani sulle sue tracce, in primis Juventus, Milan e Fiorentina. I rossoneri in fase di rottura con Frankie Kessie, in caso di una sua partenza, potrebbero concretamente aprire ...La Juventus invece tornava nel grande calcio italiano dopo la stagione passata in Serie B come conseguenza dello scandalo Calciopoli. Qualche mese prima dell'ultimo Inter-Liverpool, Ricardo Kaka vinse ...