Belen Rodriguez: “La storia con De Martino avrà detto tutto quando non ci sarò più”. E Andrea Delogu: “Tra me e Stefano solo amicizia vera” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”. Belen Rodriguez parla al settimanale Chi dopo le voci su un ritorno di fiamma con De Martino: “Con Stefano ci vediamo, non è una novità. La nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me”.parla al settimanale Chi dopo le voci su un ritorno di fiamma con De: “Conci vediamo, non è una novità. La nostranon haperché la mia vita non ha, è come un film:non ci...

Advertising

IsaeChia : Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati mano nella mano: la showgirl fa chiarezza sul loro rapporto - 361_magazine : Belen Rodriguez parla di Stefano De Martino in un'intervista al magazine Chi: «La nostra storia non ha detto tutto» - Quellochetutti1 : Belen ha finalmente rotto il silenzio su Stefano De Martino e raccontato la verità sul loro riavvicinamento. Qui ri… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli, frecciata a Belen Rodriguez: è guerra aperta - infoitcultura : Belen Rodriguez e la lite in auto: 'Sono scesa e ho urlato' -