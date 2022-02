Adani su Sensi: «Sarebbe perfetto per il Milan…» (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex calciatore Lele Adani ha rivelato di vedere Sensi perfetto per il Milan Daniele Adani, alla Bobo TV , ha fatto il punto su Stefano Sensi in prestito alla Sampdoria. Le parole del giornalista su quanto Sarebbe stato giusto il trequartista per il Milan. Sensi – «Per me il giocatore perfetto per questo Milan è quello che l’Inter ha dato in prestito alla Sampdoria. Lo puoi fare, eh… L’Inter lo dà in prestito e poi tornerà, ma quanto l’Inter lavorerà su Sensi? Secondo me il Milan può andare a prendere Sensi. Lui si sposa bene con il calcio di Pioli». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) L’ex calciatore Leleha rivelato di vedereper il Milan Daniele, alla Bobo TV , ha fatto il punto su Stefanoin prestito alla Sampdoria. Le parole del giornalista su quantostato giusto il trequartista per il Milan.– «Per me il giocatoreper questo Milan è quello che l’Inter ha dato in prestito alla Sampdoria. Lo puoi fare, eh… L’Inter lo dà in prestito e poi tornerà, ma quanto l’Inter lavorerà su? Secondo me il Milan può andare a prendere. Lui si sposa bene con il calcio di Pioli». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PianetaMilan : @leleadani : “ @acmilan , prendi #Sensi ”. Cosa ne pensate? | SONDAGGIO PM #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanWorldForum : Adani:'Vi dico chi è il giocatore perfetto per il Milan'. Le dichiarazioni QUI -) - mvcalcio : RT @theMilanZone_: ??#Adani: 'Secondo me il #Milan può andare a prendere #Sensi' - GIUSPEDU : RT @theMilanZone_: ??#Adani: 'Secondo me il #Milan può andare a prendere #Sensi' - masolinismo : RT @MilanNewsit: Adani: 'Secondo me il Milan può andare a prendere Sensi' -