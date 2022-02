Visita diplomatica argentina ad Ancona (Di martedì 15 febbraio 2022) Accompagnata dal presidente del Forum delle Donne del Comune di Ancona, Laura Pergolesi, sua connazionale, il Console aggiunto della Repubblica di argentina, Sol Carolina Parra, ha fatto Visita a fine Dicembre al Sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli. Durante il breve incontro il Console ha ricordata la presenza consistente di cittadini argentini nel nostro Paese e nella nostra regione e l’importanza di fornire agli stessi assistenza e ascolto sul territorio, incrementando una prassi ostacolata da una serie di problematiche negli ultimi anni. Da parte sua il Sindaco ha ribadito- come in circostanze analoghe- la piena disponibilità a supportare ambasciate e consolati nei loro incarico a sostegno dei cittadini provenienti dai loro Paesi. La conversazione si è conclusa con la consegna da parte del primo cittadino ... Leggi su ildenaro (Di martedì 15 febbraio 2022) Accompagnata dal presidente del Forum delle Donne del Comune di, Laura Pergolesi, sua connazionale, il Console aggiunto della Repubblica di, Sol Carolina Parra, ha fattoa fine Dicembre al Sindaco di, Valeria Mancinelli. Durante il breve incontro il Console ha ricordata la presenza consistente di cittadini argentini nel nostro Paese e nella nostra regione e l’importanza di fornire agli stessi assistenza e ascolto sul territorio, incrementando una prassi ostacolata da una serie di problematiche negli ultimi anni. Da parte sua il Sindaco ha ribadito- come in circostanze analoghe- la piena disponibilità a supportare ambasciate e consolati nei loro incarico a sostegno dei cittadini provenienti dai loro Paesi. La conversazione si è conclusa con la consegna da parte del primo cittadino ...

Ultime Notizie dalla rete : Visita diplomatica Perché Mosca annuncia il ritiro di alcune truppe dai confini ucraini Aggiunge che la rotta diplomatica che l'Ucraina stava perseguendo con i suoi alleati sta lavorando ... Oggi a Mosca è presente in visita il cancelliere tedesco per continuare la strategia di contatto ...

Crisi Ucraina, Di Maio in viaggio verso Kiev Crisi Ucraina, Di Maio in viaggio verso Kiev. Il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio , sarà in visita diplomatica a Kiev. Nella giornata di ieri, infatti, il ministro degli Esteri aveva scritto su Facebook che " Domani andrò in Ucraina . Gli obiettivi dell'Italia e di tutti i nostri partner ...

Crisi tra Ucraina e Russia: Di Maio domani in visita diplomatica a Kiev Globalist.it Visita diplomatica argentina ad Ancona Accompagnata dal presidente del Forum delle Donne del Comune di Ancona, Laura Pergolesi, sua connazionale, il Console aggiunto della Repubblica di Argentina, Sol Carolina Parra, ha fatto visita a fine ...

Spiragli diplomaticiSecondo Emma Bonino, gli Stati Uniti soffocano i tentativi di dialogo dell’Ue con Mosca Vladimir Putin è «disponibile a negoziare», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Mentre il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in visita a Kiev, ha ribadito che «l’integrità territoriale ...

