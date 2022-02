Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 febbraio 2022)DEL 15 FEBBRAIOORE 17.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, PER TRAFFICO INTENSO, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI IN USCITA TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO. FILE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE IN VIA DI TOR BELLA MONACA NEI PRESSI DI VIALE DUILIO CAMBELLOTTI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO NEL FRUSINATE PER INCIDENTE TRAFFICO BLOCCATO SULLA STATALE MARIA E ISOLA CASAMARI ALL’ALTEZZA DI CASTELMASSIMO IN DIREZIONE FROSINONE. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO ...