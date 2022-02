Valentino alla Biennale di Venezia (Di martedì 15 febbraio 2022) Per la prima volta nella storia al Padiglione Italia durante la Biennale di Venezia, al via il prossimo 23 aprile, ci sarà l'opera di un solo artista: Gianmaria Tosatti. Romano, classe 1980, tra i nomi più amati da appassionati e critica, arriva nella città lagunare chiamato dal curatore Eugenio Viola, che ha dato un'unica voce al nostro Paese con un progetto spettacolare, che è un potente statement sulla contemporaneità: «Storia della Notte e Destino delle Comete». Eugenio Viola, curatore del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2022 e Gian Maria Tosatti, artista Padiglione Italia alla Biennale Arte 2022 Foto di Elena AndreatoÈ una grande installazione ambientale pensata appositamente per la Biennale di Venezia e gli spazi delle Tese ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 febbraio 2022) Per la prima volta nella storia al Padiglione Italia durante ladi, al via il prossimo 23 aprile, ci sarà l'opera di un solo artista: Gianmaria Tosatti. Romano, classe 1980, tra i nomi più amati da appassionati e critica, arriva nella città lagunare chiamato dal curatore Eugenio Viola, che ha dato un'unica voce al nostro Paese con un progetto spettacolare, che è un potente statement sulla contemporaneità: «Storia della Notte e Destino delle Comete». Eugenio Viola, curatore del Padiglione ItaliaArte 2022 e Gian Maria Tosatti, artista Padiglione ItaliaArte 2022 Foto di Elena AndreatoÈ una grande instzione ambientale pensata appositamente per ladie gli spazi delle Tese ...

