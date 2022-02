Uomini e Donne, volto del programma vittima del cancro: “… stavolta è dura” (Di martedì 15 febbraio 2022) Uomini e Donne: una grande ex protagonista dello show vittima del cancro, rivela oggi le sue condizioni di salute e racconta “…stavolta è dura” I telespettatori più fedeli di “Uomini e Donne” si ricorderanno sicuramente della bella e sorridente Angela Artosin. L’ex tronista, protagonista del programma a lungo, nell’edizione del 2007, quando alla corte c’erano anche Serena Enardu e Giovanni Conversano. Angela ArtosinLa donna dopo “Uomini e Donne” ha lasciato il mondo della tv ed è effettivamente scomparsa dalle scene. In molti si sono domandati a cosa si dedicasse e perché abbia scelto di non cavalcare l’onda di successo, che inevitabilmente, il programma di Maria De ... Leggi su topicnews (Di martedì 15 febbraio 2022): una grande ex protagonista dello showdel, rivela oggi le sue condizioni di salute e racconta “…” I telespettatori più fedeli di “” si ricorderanno sicuramente della bella e sorridente Angela Artosin. L’ex tronista, protagonista dela lungo, nell’edizione del 2007, quando alla corte c’erano anche Serena Enardu e Giovanni Conversano. Angela ArtosinLa donna dopo “” ha lasciato il mondo della tv ed è effettivamente scomparsa dalle scene. In molti si sono domandati a cosa si dedicasse e perché abbia scelto di non cavalcare l’onda di successo, che inevitabilmente, ildi Maria De ...

Advertising

DSantanche : La tratta di esseri umani è uno dei reati più disgustosi e a chiunque lo perpetri auguro i peggiori anni della loro… - lauraboldrini : Brava #EmmaMarrone, non sono gli uomini a decidere come possono vestirsi le donne! Ognuna deve sentirsi libera di… - robersperanza : Ogni giorno ci sono donne e uomini che si occupano di chi soffre. Sono i professionisti sanitari di tutto il mondo,… - dolcecurioso : @Rossanel_DNA Nella mia esperienza ho imparato che se alla fine la devo prendere nel culo… meglio prenderlo da un u… - rosyggero : no vabb ma perfetta così a uomini e donne? La Mediaset sa -