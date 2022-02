Una Mary Poppins dei giorni nostri, che trova sempre la “ricetta” giusta per risolvere i problemi. A maggio su discovery+ (Di martedì 15 febbraio 2022) Dai fornelli di casa ai social network alla tv. Ma questa volta in versione animata. Benedetta Rossi diventa un cartoon. Si chiama SuperBenny, la produzione animata dedicata alla famosa food blogger e volto di Fatto in casa per voi. Prima produzione animata di Discovery (prodotta da KidsMe, la Content Factory di De Agostini Editore, per Discovery Italia), è completamente dedicata a Benedetta e alla sua famiglia, di cui sarà anche voce e doppiatrice. Sarà disponibile a maggio su discovery+ e in seguito su Frisbee (canale 44). Benedetta Rossi nei panni di “SuperBenny” in versione cartoon. (Foto Ufficio stampa) Benedetta Rossi in versione cartoon Anche nei panni di SuperBenny, Benedetta è una web star alle prese coi piccoli grandi problemi della vita quotidiana, sempre impegnata tra il mondo digitale e le ... Leggi su iodonna (Di martedì 15 febbraio 2022) Dai fornelli di casa ai social network alla tv. Ma questa volta in versione animata. Benedetta Rossi diventa un cartoon. Si chiama SuperBenny, la produzione animata dedicata alla famosa food blogger e volto di Fatto in casa per voi. Prima produzione animata di Discovery (prodotta da KidsMe, la Content Factory di De Agostini Editore, per Discovery Italia), è completamente dedicata a Benedetta e alla sua famiglia, di cui sarà anche voce e doppiatrice. Sarà disponibile asue in seguito su Frisbee (canale 44). Benedetta Rossi nei panni di “SuperBenny” in versione cartoon. (Foto Ufficio stampa) Benedetta Rossi in versione cartoon Anche nei panni di SuperBenny, Benedetta è una web star alle prese coi piccoli grandidella vita quotidiana,impegnata tra il mondo digitale e le ...

