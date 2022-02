Tour operator in commissione turismo

(Di martedì 15 febbraio 2022) di Monica De Santis Una rappresentanza deisalernitani, ieri mattina ha partecipato allaannona e. Un incontro nel quale glii turistici hanno illustrato una serie di richieste per incentivare ilnella città. Nello specifico si è fatta richiesta di maggiore collaborazione e sostegno, soprattutto in vista delle fiere di settore. Quello che glii turistici hanno messo in evidenza è la necessità di avere um pacchetto di iniziative da poter proporre affinchè si possa attrarre più turisti. Bene, la proposta fatta dalla consigliera Willburger di realizzare una broucher contenente i luoghi da visitare e le manifestazioni storiche che si svolgono in città. Dunque non solo Luci d’Artista, ma anche altre manifestazioni ...

Advertising

robertalerici : RT @PaoloZoccoli: Piacevole cena con coppia che lavora nel settore dei tour operator. Sì,è vero che la gente ha incertezza sul futuro e le… - PaoloZoccoli : Piacevole cena con coppia che lavora nel settore dei tour operator. Sì,è vero che la gente ha incertezza sul futuro… - italiavola : CartOrange spinge sull’acceleratore e rafforza la divisione Tour Operator - FareTurismo : Tornano le Academy Bluserena: l’azienda investe ancora nella formazione - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Impiegato full time presso tour operator: Si cerca impiegato per lavoro d'ufficio presso Tour Operat… -

Ultime Notizie dalla rete : Tour operator

GuidaViaggi

Abbiamo registrato nelle scorse settimane alcuni primi segnali fondamentali come la scelta delinternazionale Anex Tourism Group, particolarmente forte sul mercato russo, dell'aeroporto ...Il soggetto, secondo la previsione del bando, è nato dall'aggregazione di agenzie di viaggio eoperanti in provincia di Pisa e inizierà a operare a partire dal 2022 in stretta ...Il soggetto, secondo la previsione del bando, è nato dall’aggregazione di agenzie di viaggio e tour operator operanti in provincia di Pisa e inizierà a operare a partire dal 2022 in stretta ...Si tratta del primo evento in Italia dedicato al turismo a pedali dove poter incontrare tour operator, ascoltare racconti di viaggio e scoprire nuove destinazioni. Lo spazio è quello di via Giulio ...