Terremoto a Udine | scossa di magnitudo 3 4 con epicentro a Dogna

Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 3.12 nel Nord-Est del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 km di profondità e epicentro a 5 km da Dogna. Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

