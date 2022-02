Salento | uccise l’ex fidanzata mentre passeggiava | ergastolo Sentenza di primo grado

(Di martedì 15 febbraio 2022)per Salvatore Carfora, 39 anni, originario di Napoli. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Lecce per avere uccisoSonia Di Maggio, originaria di Rimini,era a passeggio a Specchia Gallone con il suo nuovo compagno. Era la sera del 1° febbraio scorso e Carfora infierì con 31 coltellate sul corpo della giovane Nellai giudici hanno riconosciuto le aggravanti del delitto commesso ai danni di una persona sottoposta ad atti persecutorie e della premeditazione, cioè un femminicidio: era partito da Napoli armato e con l’intento di castigare la ex colpevole di non accettare più di continuare la relazione e dei futili motivi. La ragazza era già stata vittima di minacce e soprusi dovuti alla gelosia dell’uomo L’omicidio era avvenuto attorno alle 20, in via Pascoli a Specchia ...

NoiNotizie : Salento, uccise l'ex fidanzata mentre passeggiava: ergastolo -

L'uomo il primo febbraio dello scorso anno, dopo aver preso mezzi pubblici raggiunse Specchia Gallone, nel Salento, dove la ex si era rifugiata