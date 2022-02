ROCK IN ROMA: Madman nella line up dell’edizione 2022 (3/7 – Ippodromo delle Capannelle) (Di martedì 15 febbraio 2022) Madman Ippodromo delle Capannelle 3 LUGLIO 2022 Madman ROCK IN ROMA – Ippodromo delle Capannelle 3 LUGLIO 2022 Apertura porte h 19:00 Inizio concerto h 22.00 Prezzo biglietti POSTO UNICO INTERO: € 25,00 + 3,75 d.p Biglietti disponibili su ROCKinROMA.com e www.ticketone.it dalle ore 16.00 di mercoledì 16 febbraio In tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 16.00 di sabato 19 febbraio Partirà da ROCK in ROMA il “MM4 SUMMER TOUR” di Madman, live il 3 luglio 2022 all’Ippodromo delle Capannelle. I biglietti saranno ... Leggi su romadailynews (Di martedì 15 febbraio 2022)3 LUGLIOIN3 LUGLIOApertura porte h 19:00 Inizio concerto h 22.00 Prezzo biglietti POSTO UNICO INTERO: € 25,00 + 3,75 d.p Biglietti disponibili suin.com e www.ticketone.it dalle ore 16.00 di mercoledì 16 febbraio In tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 16.00 di sabato 19 febbraio Partirà dainil “MM4 SUMMER TOUR” di, live il 3 luglioall’. I biglietti saranno ...

MadMan: segnati le date dell'MM4 Summer Tour Cosa aspetti, segnati le date dei concerti! 3 luglio 2022 " Roma " Rock In Roma 12 luglio 2022 " Padova " Sherwood Festival 16 luglio 2022 " Segrate (MI) " Magnolia 22 luglio 2022 " Genova " Balena ...

Rock in Roma 2022: biglietti, date, artisti e programma

